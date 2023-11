Qualificazioni Euro 2024, big match e dove vedere le partite in Tv: il programma

Il programma delle qualificazioni ad Euro 2024: gli orari di tutte le partite in calendario e le info per vederle in diretta Tv e streaming

15-11-2023 16:30

Ai titoli di coda la fase a gironi delle qualificazioni ad Euro 2024, entrata nella sua fase decisiva. Dalle nazionali già qualificate all’Europeo in Germania alle selezioni che si giocano tutto negli ultimi minuti delle gare in calendario in quest’ultima sosta del 2023. Dalla sede di Israele-Svizzera, spostata a causa del conflitto in Medio Oriente, alle ambizioni della Spagna di Alvaro Morata, passando per il Portogallo di CR7 e le speranze della Polonia di Lewandowski. Scopri qui di seguito dove vedere le partite in diretta Tv e streaming.

Dove si gioca Israele-Svizzera: lo stadio scelto dalla UEFA

Posticipata al 15 novembre, a causa della guerra che sta continuando a provocare sangue e dolore nei pressi della Striscia di Gaza, Israele-Svizzera si disputerà alla “Pancho Arena” di Felcsut, piccola comunità ungherese di 1.900 abitanti, distante appena 50 km da Budapest.

Un impianto sportivo che può contenere poco meno di 5.000 spettatori e sarà il campo neutro di una sfida che rappresenta l’ultima spiaggia per la compagine guidata dal CT Youssi Benayoun, a -4 dagli elvetici nel gruppo I delle qualificazioni ad Euro 2024. Per l’undici biancorosso l’opportunità di chiudere il discorso e volare in Germania, anche con un pareggio, insieme alla Romania.

I Big Match e dove vederli in diretta Tv e streaming

Ad eccezione delle partite della nazionale italiana, trasmesse in diretta Tv in chiaro su Rai Uno e in differita su Sky Sport da mezzanotte, le gare delle qualificazioni ad Euro 2024 saranno trasmesse live sui canali Sky, per tutti gli abbonati al pacchetto “sport” o “calcio”. Servizio streaming attivo su Sky Go, applicazione che è possibile scaricare gratuitamente su smartphone e tablet, prima di accedere tramite un comune login.

Sono previsti aggiornamenti in tempo reale su risultato e marcatori sui canali social ufficiali delle nazionali interessate, con gli highlights degli incontri che saranno pubblicati dalla UEFA poco dopo il fischio finale, su YouTube e sul portale ufficiale dell’organizzazione continentale.

Per quanto concerne i big match del prossimo turno, saranno Spagna, Portogallo ed Italia a prendersi la scena, senza dimenticare confronti interessanti quali Olanda-Irlanda e Danimarca-Slovenia, che possono mettere in vetrina un potenziale offensivo non indifferente.

Qualificazioni Euro 2024, gli orari della prossima giornata

Israele-Svizzera aprirà questa sosta dedicata alle nazionali, mentre nella giornata di giovedì scenderanno in campo selezioni del calibro di Spagna e Portogallo, trascinate rispettivamente da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. Poi, toccherà all’Italia di Luciano Spalletti, chiamata ad ospitare la Macedonia del Nord, mentre Danimarca e Polonia se la vedranno con Slovenia e Repubblica Ceca, sempre alle ore 20.45.

Sabato, grande curiosità per Galles e Olanda, con gli Orange che si giocano la qualificazione con la sorprendente Grecia, appaiata a quota 12.

Qui di seguito gli orari di tutte le partite del prossimo turno:

MERCOLEDÌ

Israele-Svizzera (ore 20.45)

GIOVEDÌ

Azerbaigian-Svezia (ore 18.00)

Bulgaria-Ungheria

Cipro-Spagna

Estonia-Austria

Georgia-Scozia

Liechtenstein-Portogallo (ore 20.45)

Lussemburgo-Bosnia E.

Montenegro-Lituania

Slovacchia-Islanda

VENERDÌ

Kazakistan-San Marino (ore 16.00)

Finlandia-Irlanda del Nord (ore 18.00)

Moldavia-Albania

Danimarca-Slovenia (ore 20.45)

Italia-Macedonia del Nord

Polonia-Repubblica Ceca

SABATO