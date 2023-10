Euro2024, l’Italia si qualifica se...Tutte le combinazioni per passare il turno

Secondo posto o play-off: queste le possibilità degli azzurri per arrivare in Germania. Due le partite che mancano, l'obiettivo è fare almeno 3 punti

18-10-2023 14:30

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Si sperava di accantonare per un momento la calcolatrice, ma la sconfitta dell’Italia rimediata ieri a Wembley rimette nuovamente in seria discussione la qualificazione dei campioni in carica al prossimo Europeo. Al termine del girone mancano ormai all’appello soltanto due partite nelle quali gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno prima la Macedonia del Nord e poi l’Ucraina con quest’ultima gara che va ad assumere sempre più i tratti di uno spareggio.

La classifica attuale: Ucraina seconda

Cominciamo dalla classifica che vede l’Inghilterra ormai prima e irraggiungibile, forte dei 16 punti già conquistati. In seconda posizione c’è al momento l’Ucraina con 13 punti, 3 in più dell’Italia che ha però una partita in meno. Il gol di Mbong segnato dal Malta dopo 12 minuti aveva illuso gli azzurri che sono però successivamente bruscamente tornati sulla terra in virtù delle tre reti messe a segno dai gialloblù che hanno completato la rimonta. Questa la classifica:

Inghilterra 16 (+16 diff. reti)

Ucraina 13 (+3)

Italia 10 (+4)

Macedonia del Nord 7 (-7)

Malta 0 (-16).

Obiettivo secondo posto: servono tre punti

C’è una premessa da fare, che non è neppure di secondo piano. L’Italia è ancora padrona del proprio destino. Agli azzurri basterà infatti vincere nella prossima gara interna allo stadio Olimpico di Roma per rimettersi in carreggiata. Qualora la squadra di Spalletti facesse il proprio dovere contro i leoni rossi, avrebbe poi a disposizione due risultati su tre per lo spareggione finale contro gli ucraini.

In caso di sconfitta, clamorosa, contro la Macedonia, che già ci fece lo scherzetto nei playoff di qualificazione per lo scorso Mondiale, diventerebbe necessario a quel punto battere l’Ucraina. L’obiettivo massimo è naturalmente il secondo posto ormai.

Teoricamente, battendo la Macedonia, anche una sconfitta di misura potrebbe bastare ai campioni d’Europa per andare in Germania a difendere il titolo. Ma sono calcoli che in questo momento è meglio evitare.

Bisogna anzitutto concentrare le proprie forze per una missione che sulla carta è assolutamente fattibile come quella del 17 novembre. Una volta terminata quella gara le idee saranno sicuramente più chiare per l’incontro, quello sì delicato, di 3 giorni dopo contro i diretti competitor per la qualificazione.

In caso di terzo posto ci sarebbero i play-off

Ormai lo sappiamo, anche se l’Italia non dovesse centrare il secondo posto il discorso non sarebbe concluso definitivamente. Ci sarebbero infatti i play-off, suddivisi in semifinale e finale, ai quali gli azzurri parteciperebbero a prescindere in quanto semifinalisti della Nations League. Agli spareggi, in programma tra il 21 e il 24 marzo 2024 vanno in totale 12 nazionali, di queste solo 3 andranno a Euro 2024. Considerati gli ultimi precedenti dei nostri, però, è un’ipotesi da provare ad evitare in tutti i modi dopo la delusione per il ko di ieri con l’Inghilterra.