Inghilterra-Italia: Barella dispiaciuto, Scamacca non esulta e Acerbi fa la morale ai compagni

Tanta amarezza tra le fila dell’Italia per la sconfitta di Wembley. Il gol del vantaggio di Scamacca dopo un quarto d’ora aveva forse illuso gli stessi calciatori azzurri, che poi però sono stati puniti dalle giocate di Bellingham, dalla rasoiata di Rashford, dalla capacità di trasformare in gol quasi ogni pallone toccato da Kane. A fine gara il motivo dominante tra i calciatori italiani è sempre lo stesso: ora la qualificazione va blindata nelle due sfide novembrine contro Macedonia del Nord e Ucraina.

Nicolò Barella analizza la prestazione degli Azzurri ai microfoni della Rai:

Queste le considerazioni di Gianluca Scamacca, che ha messo a segno la sua prima rete in Azzurro a Wembley, autentico tempio del calcio:

“Abbiamo giocato una buona gara, ci abbiamo creduto, lavorando tanto tutti insieme, se concedi qualcosa a giocatori del genere finisce male. Abbiamo giocato alla pari, quel centimetro in più che puoi lasciare lo paghi. A livello fisico non mi sento ancora benissimo, ho cercato di mettermi al servizio della squadra, devo lavorare di più spalle alla porta. Personalmente lavoro per crescere, ma adesso quello che conta è che dobbiamo andare all’Europeo, è un obiettivo troppo importante “.

Interessanti anche le parole di Francesco Acerbi:

“Nel primo tempo siamo andati abbastanza bene, forse non avevamo tanta fiducia in noi stessi, non credevamo di poter far male all’Inghilterra. La ripresa l’abbiamo iniziata non benissimo, poi dopo essere andati sotto si è fatta difficile. Nel calcio si può sbagliare, ma ci vuole quella grinta, quella determinazione che ho visto in Kane, in giocatori del genere. Per valere certe cifre bisogna dare qualcosa in più”.