Italia: Spalletti alza l’asticella con l’Inghilterra, Di Lorenzo dimentica l’impresa di Wembley 

Il commissario tecnico ha parlato alla vigilia della sfida di domani nelle qualificazioni agli Europei. Il terzino ha ricordato il successo di due anni fa in finale

16-10-2023 15:37

Il 4-0 a Malta, arrivato in un momento delicato per l’Italia a causa delle inchieste sulle scommesse, è stata un’iniezione di fiducia per la Nazionale di Luciano Spalletti: parlando della gara di domani in casa dell’Inghilterra, il c.t. ha chiesto ai suoi giocatori di alzare ulteriormente il livello del loro gioco. Previsto il rientro in campo di Giovanni Di Lorenzo: il difensore ha parlato dell’impresa di due anni fa a Wembley nella finale degli Europei.

Italia, Spalletti alza l’asticella contro l’Inghilterra

Luciano Spalletti crede fortemente nella sua Italia. Il 4-0 a Malta ha fornito ulteriore fiducia alla Nazionale, chiamato domani però a un impegno assai più complicato in casa dell’Inghilterra, in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la qualificazione agli Europei. Parlando ai canali social della Figc, il c.t. ha spiegato che l’Italia non verrà meno alle sue caratteristiche, anzi che la partita di domani servirà a testare la forza del gruppo.

“Questa partita – ha detto Spalletti – è una prova per misurare a che punto siamo. Non dobbiamo andare alla ricerca di cose facili perché la zona di comfort è quella che fa morire i tuoi obiettivi e i tuoi sogni. Devi essere nelle situazioni che ti permettono di crescere, di misurarti per andare ad un livello superiore. E questa è la partita ideale. Il calciatore internazionale è colui che vede questa come la partita della qualificazione e non aspetta di rimandarla alle gare successive”.

Italia, Spalletti e la Nazionale senza paura

Gli inglesi sono favoriti, grazie a un organico che conta campioni come Bellingham, Foden o Kane. Ma Spalletti ha annunciato che l’Italia non farà calcoli e proverà a giocare il suo calcio anche a Wembley. “Vogliamo andare lì e giocare la partita a viso aperto – ha aggiunto il commissario tecnico – a far vedere che abbiamo la nostra storia, le nostre potenzialità e i nostri valori. Vedremo chi è più bravo”.

Italia, Spalletti elogia l’impegno degli azzurri

Spalletti ha poi elogiato l’impegno degli azzurri, la voglia dei giocatori dell’Italia di dare tutto per la Nazionale. “I ragazzi sono delle persone serie: si sono impegnati, hanno creato disponibilità e in questi 15 giorni mi hanno fatto vedere che hanno la testa per giocare partite di questo livello – ha concluso Spalletti -. Si dice che la chiave per il successo sia avere fiducia in se stessi, la chiave per avere fiducia in se stessi è come ti prepari. E i ragazzi per come si sono preparati sono pronti”.

Italia, Di Lorenzo dimentica il successo di Wembley

Ai canali social della Figc ha parlato anche Giovanni Di Lorenzo, che due anni fa proprio a Wembley si laureò campione d’Europa battendo l’Inghilterra con l’Italia allenata allora da Roberto Mancini. “È sempre bello ricordare quella partita e quella notte – ha dichiarato il difensore e capitano del Napoli – , ma dovremo essere bravi a metterla da parte e affrontare quella che sicuramente sarà una gara difficile. Abbiamo lavorato veramente bene in questo raduno e siamo pronti. Domani abbiamo una grande occasione perché vincendo potremmo raggiungerli in testa al girone”.