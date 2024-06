Francia-Polonia, moviola: Guida grazia Rabiot e fa infuriare Maignan e Mbappè

La prova dell’arbitro italiano al Signal Iduna Park di Dortmund analizzata ai raggi X, il fischietto di Torre Annunziata ha ammonito quattro giocatori

Nato a Pompei nel 1981 Marco Guida – designato per Francia-Polonia, ha debuttato benino in Portogallo-Repubblica Ceca a Euro2024. L’arbitro italiano ha cominciato la carriera nel 1996 e ha raggiunto la Serie A nel 2010, diventando arbitro Fifa nel 2014. Durante la stagione 2023/24 Guida ha arbitrato 17 giornate del campionato di Serie A, tra cui il derby d’Italia tra Juventus e Inter, giocata all’Allianz Stadium di Torino e terminata con il risultato di 1-1 e il derby di Roma della 31ª giornata, vinto dai giallorossi per 1-0. In Champions League sono 6 le partite totali designate a Guida ma come se l’è cavata ieri il fischietto italiano?

I precedenti di Guida con Francia e Polonia

Due i precedenti di Guida con i galletti con un bilancio di una vittoria e un pareggio, un solo incrocio con i polacchi finito in parità.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti con lo sloveno Obrenovic IV uomo e Irrati al Var, l’arbitro ha ammonito due giocatori militanti in serie A: Zalewski e Rabiot, più Dawidowicz e Swiderski.

Francia-Polonia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Primo giallo al 24′ ed è per Nicola Zalewski, che ferma la ripartenza di Mbappé con troppa veemenza, al 43′ ammonito anche Rabiot, in netto ritardo su Szymański. Al 54′ Rabiot perde un altro pallone poi usa le braccia e commette fallo ai danni di Frankowski rischiando il secondo giallo che forse c’era. Al 55′ per un fallo di Kiwior su Dembelé Guida assegna un penalty per i transalpini, senza ricorrere al Var. Proteste della Polonia per un rigore negato al 75′ dopo un contatto tra Upamecano e Swiderski. Guida, ben piazzato, lascia giocare ma il fallo c’è. Irrati lo richiama al Var ed assegna il penalty che Maignan para a Lewandowski. Guida però vede il portiere del Milan con i piedi lontano dalla riga nel momento del tiro di Lewandowski e fa ripetere il tiro dagli 11 metri: il bomber polacco stavolta non sbaglia. All’89’ giallo per Paweł Dawidowicz, colpevole di una gomitata sulla schiena di Giroud. Al 93’ ammonito anche Swiderski per un intervento falloso su Mbappè lanciato in velocità. Allo scadere Mbappè chiede il rigore per un intervento di Dawidwicz ma Guida lascia correre e il Var non interviene. Francia-Polonia finisce 1-1.