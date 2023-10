Euro 2024 qualificazioni: Lukaku va all’assalto della Svezia, l’Olanda non può sbagliare

Si torna in campo per le qualificazioni a Euro 2024 con il Belgio di Romelu Lukaku che ospita la Svezia, mentre tra Olanda e Grecia si potrebbe decidere il destino del girone B alle spalle della Francia

16-10-2023 18:32

Si torna in campo per le qualificazioni agli Europei 2024. In attesa della gara dell’Italia contro l’Inghilterra si giocano altri match chiave per provare ad aggiudicarsi un pass verso gli Europei del 2024 e torna in campo anche il Belgio di Lukaku in un match interessante contro la Svezia.

Olanda, vietato sbagliare; passerella Portogallo

Per l’Olanda arriva già il momento in cui è vietato sbagliare. La Francia è già qualificata alla fase finale degli Europei e ora si gioca la partita che potrebbe già decidere il secondo posto in maniera piuttosto evidente con gli Orange che rendono visita alla Grecia che in questo momento è seconda dietro i transalpini con 12 punti ma in 6 partite mentre l’Olanda è a quota 9 ma con 5 gare giocate.

Sarà una passerella invece quella del Portogallo che fa visita alla Bosnia. I lusitani sono a punteggio pieno nel girono a quota 21 con 27 gol fatti e soltanto 2 subiti, la Bosnia cerca di recuperare terreno in classifica ma contro Cristiano Ronaldo e compagni sono chiamati praticamente all’ultima possibilità.

Qualificazioni Euro 2024: le partite di lunedì 16 ottobre

Girone B

Grecia-Olanda

Gibilterra-Irlanda

Girone F

Azerbaigian-Austria

Belgio-Svizzera

Girone G

Lussemburgo-Slovacchia

Islanda-Liechtenstein

Bosnia-Portogallo

Qualificazioni Euro 2024: le partite di domenica 15 ottobre

Girone A

Georgia-Cipro 4-0

Marcatori: 46’ Kiteishvili, 58’ Kvaratskhelia, 82’ Shengelia, 95’ rig. Mikautadze

Norvegia-Spagna 0-1

Marcatore: 49’ Gavi

Classifica: Spagna e Scozia 15, Norvegia 10, Georgia 7, Cipro 0

Girone D

Turchia-Lettonia 4-0

Marcatori: 58’ Akgun, 83’ e 92’ Tosun, 87’ Aktürkoğlu

Galles-Croazia 2-1

Marcatori: 47’ e 60’ Wilson (G), 75’ Pasalic (C)

Classifica: Turchia 16, Galles e Croazia 10, Armenia 7, Lettonia 3

Girone E

Repubblica Ceca-Far Oer 1-0

Marcatore: 76’ rig. Soucek

Polonia-Moldavia 1-1

Marcatori: 25’ Nicolaescu (M), 53’ Swiderski (P)

Classifica: Albania 13, Repubblica Ceca 11, Polonia 10, Moldavia 9, Far Oer 1.

Girone I

Svizzera-Bielorussia 3-3

Marcatori: 28’ Shaqiri (S), 61’ Ebonh (B), 69’ Paljakou (B), 84’ Antsileuski (B), 89’ Akanji (S), 90’ Amdouni

Kosovo-Israele rinviata

Romania-Andorra 4-0

Marcatori: 23’ Stanciu, 28’ Hagi, 44’ rig. Marin, 50’ Coman

Classifica: Romania 16, Svizzera 15, Israele 11, Kosovo 7, Bielorussia 6, Andorra 2.

