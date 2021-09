Qualificazioni Mondiali 2022: Dzeko stoppa la Francia, Ronaldo trascina il Portogallo

Non mancano spettacolo e soprese nella serata di Qualificazioni Mondiali andata in scena sul continente europeo.

A Strasburgo la Francia non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro la Bosnia di Dzeko, in gol al 36’ prima del pareggio siglato da Griezmann quattro minuti più tardi. Nella ripresa i transalpini hanno provato in più d’una circostanza a trovare la via della rete ma anche complice l’inferiorità numerica (espulso al 51’ Kounde) non sono mai riusciti a concretizzare le occasioni create.

Con lo stesso punteggio dello Stade de la Meinau, sono terminate le sfide fra Slovenia e Slovacchia nel Gruppo H e tra Norvegia (in gol Haaland) e Olanda (marcatura di Klaassen) nel Gruppo G, mentre nel Gruppo A il Portogallo ha avuto la meglio solo nel recupero sull’Irlanda.

Decisivo, ancora una volta, Cristiano Ronaldo che, dopo aver sbagliato un rigore, si è rifatto segnando all’89’ e al 96’ la doppietta che ha consegnato ai lusitani il terzo successo in queste Qualificazioni.

Meno problemi degli uomini di Santos li ha avuti nel Gruppo F la Danimarca (2-0 alla Scozia con reti di Wass e dell’atalantino Maehle), prima nel proprio raggruppamento come la Croazia (0-0 con la Russia) nel Gruppo H e la Turchia (1-1 contro il Montenegro) nel Gruppo G.

Di seguito tutti i risultati della serata.

GRUPPO A:

Lussemburgo-Azerbaijan 2-1 (8’ Mica Pinto, 28′ Rodrigues; 67′ Makhmudov)

Portogallo-Irlanda 2-1 (46′ Egan; 91′, 96′ Cristiano Ronaldo)

GRUPPO D:

Kazakistan-Ucraina 2-2 (2′ Yaremchuk; 74′ Valiullin, 93′ Sikan, 96′ Valiullin)

Francia-Bosnia (36′ Dzeko, 39′ Griezman)

GRUPPO F:

Danimarca-Scozia 2-0 (14′ Wass, 16′ Maehle)

Isole Far Oer-Israele 0-4 (11′, 44′ Zahavi; 52′ Dabbur, 92′ Zahavi)

Moldavia-Austria 0-1 (46′ Baumgartner)

GRUPPO G:

Lettonia-Gibilterra 3-1 (50′ Gutkovskis, 71′ De Barr, 85′ Gutkovskis, 89′ Cigaņiks)

Norvegia-Olanda 1-1 (20′ Haaland, 36′ Klaassen)

Turchia-Montenegro 2-2 (9′ Under, 30′ Yazici, 40′ Marusic, 97′ Radunovic)

GRUPPO H:

Malta-Cipro 3-0 (43′ Attard, 46′ Mbong, 54′ Attard)

Russia-Croazia 0-0

Slovenia-Slovacchia 1-1 (32′ Bozenik, 42′ Stojanovic)

OMNISPORT | 01-09-2021 23:04