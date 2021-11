Qualificazioni Mondiali, Inghilterra ai Mondiali con un 10-0

15-11-2021 23:22

Ultima giornata di qualificazioni per i gironi C, F ed I. Ultimi verdetti relativi a qualificazione diretta ai Mondiali e accesso ai playoff per Italia/Svizzera ed Inghilterra/Polonia, con Danimarca e Scozia già invece sicure prima della gara rispettivamente del primo e del secondo posto.

Per l’Inghilterra il primo posto era solo una formalità, visto il confronto contro San Marino, ultima Nazionale del ranking FIFA: goleada ed accesso ai Mondiali, mentre la Polonia, fermata l’Ungheria, giocherà i playoff. Nella formazione vice-Campione d’Europa scatenato Kane: quattro goal nel primo tempo. Pari senza emozioni tra Albania e Andorra.

Nel gruppo F l’Austria ha superato agevolmente la Moldavia (la qualificazione ai playoff è avvenuta grazie alla Nations League), mentre Israele, già eliminato, ha battuto le Isole Far Oer. La Danimarca cade contro la Scozia: niente en-plein di vittorie.

GRUPPO C

IRLANDA DEL NORD-ITALIA 0-0

SVIZZERA-BULGARIA 4-0 [48′ Okafor, 57′ Vargas, 72′ Itten, 91′ Freuler]

GRUPPO F

AUSTRIA-MOLDAVIA 4-1 4′ Arnautovic (A), 21′ Trimmel (A), 55′ rig. Arnautovic (A), 60′ Nicolaescu (M), 83′ Ljubicic (A)]

ISRAELE-FAR OER 3-2 30′ rig. Dabbur (I), 58′ Weismann (I, 62′ Vatnhamar (F), 72′ Olsen (F), 75′ Peretz (I)]

SCOZIA-DANIMARCA 2-0 [35′ Souttar, 86′ Adams]

GRUPPO I

ALBANIA-ANDORRA 1-0 [74′ Cekici]

POLONIA-UNGHERIA 1-2 38′ Schafer (U), 62′ Swiderski (P), 80′ Gazdag (U)]

SAN MARINO-INGHILTERRA 0-10 [6′ Maguire, 15′ aut. Fabbri, 27′ rig., 32′,39′ rig. e 42′ Kane, 58′ Smith-Rowe, 69′ Mings, 78′ Abraham, 80′ Saka]

