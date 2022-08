Qualificazioni Mondiali, l'Italia batte l'Ucraina in rimonta

24-08-2022 19:49

L’Italia di Gianmarco Pozzecco ha iniziato con una vittoria la seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di basket. Gli Azzurri hanno piegato l’Ucraina a Riga, in Lettonia, per 97-89.

L’Italia ha messo in scena una prestazione incoraggiante in vista degli Europei in programma tra pochi giorni. Dopo un primo tempo negativo (all’intervallo lungo la selezione chiude sotto di undici punti, 45-34), la Nazionale di Pozzecco ha preso in mano l’iniziativa dominando la seconda metà di gara (ben 38 punti nel terzo quarto, un record), rimontando e chiudendo al comando con tranquillità la sfida.

Il top scorer è stato Fontecchio con 20 punti, bene anche Melli con 17 e Gallinari con 10. La prossima partita di qualificazione è contro la Georgia, a Brescia, sabato prossimo alle 20.30, poi l’Italia potrà concentrarsi sugli Europei.