Qualificazioni Montecarlo, avanti quattro italiani su sei

Quattro italiani su sei hanno passato il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo. Salvatore Caruso ha battuto lo slovacco Martin Klizan per 6-3 6-4, Stefano Travaglia ha superato l’indiano Sumit Nagal per 6-3 6-0, Thomas Fabbiano ha piegato l’argentino Federico Coria per 7-6 5-7 7-6, Marco Cecchinato ha avuto la meglio sullo svizzero Marc Andrea Huesler per 6-7 7-6 6-3. Sconfitti Gianluca Mager e Roberto Marcora, rispettivamente dal polacco Kamil Majchrzak per 6-3 6-3 e Roberto Marcora dall’argentino Federico Delbonis per 6-2 7-5.

OMNISPORT | 10-04-2021 18:50