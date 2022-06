Qualificazioni Wimbledon: Caruso, Vavassori e Seppi al turno decisivo

22-06-2022 15:56

Saranno tre gli azzurri che domani andranno a caccia del pass per il tabellone principale del singolare maschile di Wimbledon.

Grazie ai successi conseguiti al 2° turno infatti, Salvatore Caruso (vittorioso 7-6, 6-3 sull’americano Krueger), Andrea Vavassori (giustiziere 7-5, 6-1 del brasiliano Mezenes) e Andreas Seppi (avanti 6-4 6-2 contro il britannico McHugh) andranno a giocarsi la qualificazione rispettivamente contro lo spagnolo Zapata Miralles, il ceco Kolar e lo slovacco Klein.

Niente da fare invece per Riccardo Bonadio (k.o. 6-3, 6-4 contro Ymer), Federico Gaio (out 6-2, 6-3 contro Novak) e Andrea Pellegrino (battuto 7-5 6-3 da Marterer), tutti eliminati dalla contesa per il main draw in due set.