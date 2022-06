Qualifiche Germania, Zarco: "Sono contentissimo"

18-06-2022 16:32

Johann Zarco ottiene un ottimo terzo tempo nelle qualifiche in Germania e sorride: “Sono contentissimo. Sono riuscito a sfruttare davvero molto bene la seconda gomma nuova. Sono contento di aver fatto questo da solo. Girando con qualcuno si può essere sempre un po’ aiutati”, dichiara il francese ai microfoni di Sky Sport.

“L’ideale è fare come Pecco: il secondo run l’ho fatto un po’ come lui e questo mi dà soddisfazione – continua Zarco -. Per domani sul ritmo faccio ancora fatica, ma se riusciamo a capire qualcosa nel warm-up mi divertirò”.