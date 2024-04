Quando gioca Jannik Sinner contro Sebastian Korda al Masters 1000 di Montecarlo: data, orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming

Oggi 10 aprile alle ore 12:30 circa l'incontro che segna il debutto dell'azzurro contro il numero 27 del ranking ATP: appuntamento in tv e streaming

Contro Sebastian Korda, ecco Jannik Sinner che ha chiuso brillantemente la finale del Miami Open aggiudicandosi un trofeo prestigioso e sta per aprire la stagione sulla terra esordendo a Montecarlo. Il livello delle aspettative cresce, anche se un certo pragmatismo inviterebbe alla cautela rispetto a quanto visto fino ad ora su questa superficie che, il campione altoatesino ama che non esalta le sue caratteristiche.

L’esordio è previsto per oggi, 10 aprile, attorno alle ore 13, nel match che lo vede contrapposto al ceco, compagno di vita di Ivana Nedved, figlia dell’ex giocatore ed ex vicepresidente della Juventus, Pavel. Appuntamento questa mattina, dunque, pioggia permettendo. Un incontro atteso e centrale, considerando inoltre il forfait di Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner e Sebastian Korda a Montecarlo

Di Jannik e del suo percorso, fino a qui, abbiamo riferito con dovizia di particolari in cronaca per testimoniare un avvio di stagione eccezionale, appagante e importante. Che dire di Korda e di questo esordio – atteso – a Montecarlo? In primis che il progetto continua.

Come già sottolineato, il progetto dell’azzurro si snoda lungo l’intero calendario, anche se a Montecarlo potrebbe no ripetere il successo degli Australian Open e ai Miami Open.

Si tratta di incasellare questo evento nel quadro di una stagione di un progetto più ambizioso che potrebbe riservare l’accumulo di punti e accorciare le distanze da Carlos Alcaraz che nulla ha potuto contro il fastidioso infortunio subito. Niente torneo nel Principato di Monaco, per lui e occasione per Lorenzo Sonego che torna in corsa e si rimette in campo, al suo posto.

Dove vedere Sinner-Medvedev in tv e streaming

Torniamo al match che segna per Sinner il debutto in questo torneo: la partita è programmata per il 10 aprile alle ore 12:30 circa, pioggia permettendo.

Per chi volesse vedere in diretta o in streaming la partita che vedrà contrapposti Sinner e Korda potrà farlo su Sky Sport Tennis e in streaming su Now.

Riepilogando, per seguire in tv e streaming il debutto di Montecarlo, ecco le coordinate di uno degli incontri clou di questi primi giorni del torneo:

Partita: Sinner-Korda

Data: 10 aprile

Orario: 12:30 circa

Diretta: Sky Sport Tennis

Streaming: Now e SkyGO

I precedenti

Due i precedenti tra Sinner e Korda: nel 2023 ad Adelaide a favore del giocatore di origine ceca che aveva battuto l’azzurro 7-5, 6-1 e a Washington nel 2021. Jannik aveva superato l’attuale numero 27 del ranking ATP 7-6(3), 7-6(3). Questo match, quindi, è il terzo scontro diretto tra il numero 2 della classifica mondiale e il tennista ceco.

