Quando gioca Jannik Sinner contro Daniil Medvedev in semifinale al Miami Open 2024: data, orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming

Venerdì 29 marzo semifinale del Miami Open: in campo l'azzurro Jannik Sinner contro il russo, che ha sfidato nella finalissima degli Australian Open

Contro Tomas Machac, Jannik Sinner ha chiuso la questione in appena due set. Concreto, con qualche colpo geniale ma estremamente pragmatico il numero 3 del ranking mondiale ha ribadito il concetto già esplicitato in questo torneo. A Miami ha dimostrato il suo cambio di mentalità e la crescita sul piano tennistico dell’ultima stagione. Ora in semifinale se la vedrà con un giocatore incredibile, come Daniil Medvedev.

Ha superato il connazionale Andrea Vavassori, Tallon Griekspoor, Christopher O’Connell e Tomas Machac con qualche momento di incertezza, tra meteo e interruzioni. Ma in Florida, in questo Miami Open, si è registrato lo sile di Sinner, la sua prossimità alle persone. Quei gesti che avevano fatto parlato del campione azzurro anche a Indian Wells. Appuntamento per il 29 marzo, dunque, per godersi lo spettacolo che vedremo in campo, in orario ancora da definire anche se si presume il match possa essere giocato in serata.

Sinner e Daniil Medvedev, una sfida imperdibile

Di Jannik e del suo percorso a Miami abbiamo accennato, soprattutto per sottolineare la maturità raggiunta dall’altoatesino anche in questo Masters 1000. Che dire di Medvedev, per rendere in modo congruo l’entità di questo scontro, in semifinale? Sinner si è battuto in un match incredibile contro Medvedev nella finalissima degli Australian Open realizzando un obiettivo ambizioso come quello di vincere un torneo del Grande Slam. Daniil, dalla sua, fino ad ora ha disputato un ottimo torneo, battendo il cileno Jarry ai quarti.

Come già sottolineato, il progetto dell’azzurro si snoda lungo l’intero calendario, anche se qui a Miami ha un’occasione ghiotta per ribadire la centralità del suo tennis e mettere via punti preziosi. Con la semifinale fissata il 29 marzo, l’italiano avrà a sua disposizione anche un giorno di riposo, una possibilità di recuperare non da poco visto e considerato quanto accaduto nel corso di questa edizione.

Si tratta di incasellare questo evento nel quadro di una stagione di un progetto più ambizioso che potrebbe riservare l’accumulo di punti e accorciare le distanze da Carlos Alcaraz che nulla intende cedere all’attuale numero 3 della classifica ATP e testa di serie numero 2 qui.

Dove vedere Sinner-Medvedev in tv e streaming

Torniamo al match che segna per Sinner l’approdo alla semifinale del torneo: la partita è programmata per il 29 marzo, in orario da definire.

Per chi volesse vedere in diretta o in streaming la partita che vedrà contrapposti Sinner e Medvedev potrà farlo su Sky Sport Tennis e in streaming su Now il 29 marzo.

Riepilogando, per seguire in tv e streaming la semifinale del Miami Open, ecco le coordinate di uno degli incontri clou di questi primi giorni del torneo:

Partita: Sinner-Medvedev

Data: 29 marzo

Orario: da definire

Diretta: Sky Sport Tennis

Streaming: Now e SkyGO

I precedenti

Se Jannik cerca la quarta semifinale consecutiva di questa stagione, Medvedev vuole rimettersi in corsa per ottenere qui punti e difendere il suo posto in classifica.

I due semifinalisti si conoscono molto bene e si sono affrontati in ben 10 occasioni. Il bilancio è a favore del russo con 6 vittorie a 4: c’è da notare però che Daniil è stato battuto 4 volte di fila negli ultimi scontri diretti da Sinner, 3 in finale a Pechino, Vienna e agli Australian Open.

