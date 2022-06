08-06-2022 16:06

Si è appena concluso il campionato ed ecco che sia avvia, con una certa trepidazione, la sessione estiva di calciomercato con la promessa di colpi davvero entusiasmanti, al contrario di quanto di consueto si consuma nella ridotta finestra invernale.

Nella più ampia e dilata sessione, nei mesi che dividono la conclusione della stagione dall’avvio delle prime amichevoli e degli appuntamenti con ritiri e raduni, si consumano le trattative più rilevanti che conferiscono compattezza e solidità ai progetti delle società e degli allenatori, condivisi con lo staff tecnico. Ma quando si apre ufficialmente? E quando si chiudono le trattative?

Quando inizia la sessione estiva di calciomercato

In quest’estate 2022, così particolare, mancheranno Mondiali (si disputeranno più avanti, a dicembre), Europei e altre competizioni internazionali. Futili distrazioni che non condizioneranno trattative, affari, rumors e possibili triangolazioni o innesti: le operazioni entreranno immediatamente nel vivo, proprio per via della data di avvio anticipata del campionato, il 13 agosto 2022.

Quali sono le date ufficiali di inizio del calciomercato estivo? Secondo quel che riguarda i nostri campionati, Serie A, B e C si incomincia il 1° luglio 2022. Da questa data le squadre italiane potranno depositare i contratti presso la Lega Calcio per l’annata 2022/2023. L’inizio della finestra di mercato è confermata come nelle ultime stagioni, eccezion fatta quella del 2020, visti i problemi relativi al Covid.

Quando si conclude il calciomercato estivo

La chiusura della sessione estiva, invece, è fissata per il 1° settembre 2022, come previsto in Francia e Inghilterra con orario di scadenza per depositare negli ultimi contratti alle ore 20 (da confermare), per Serie A, B e C.

L’anomalia dell’agosto 2022

Con l’anomalo agosto che attende la Serie A, le trattative si svolgeranno nel corso di 4 giornate di campionato: una situazione che poi è una vera e propria eccezione per via dei Mondiali in Qatar che si giocheranno a dicembre.

La finestra di riparazione a gennaio 2023

Per quanto riguarda, invece, il mercato di riparazione previsto a gennaio si potrà provvedere ai consueti aggiustamenti tra il 2 e il 31 gennaio 2023: in questa parentesi di circa 4 settimane, le società di Serie A, B e C dovranno risolvere gli intoppi in corsa e adeguare la rosa dopo la prima parte della stagione.

