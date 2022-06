08-06-2022 12:52

Il prossimo anno potrebbe essere quello del…ritorno al passato per la serie A. Il regolamento del massimo campionato, infatti, potrebbe essere modificato per ripristinare lo spareggio (abolito ufficialmente nel 2005) in caso di arrivo a pari punti tra due squadre, a prescindere dall’esito degli scontri diretti. Non uno spareggio qualsiasi, attenzione, tipo quello per un piazzamento in Europa o in Conference League: lo spareggio che assegnerebbe direttamente lo scudetto.

Serie A, la Lega propone lo spareggio scudetto

La proposta, come riporta la Gazzetta dello Sport, porta la firma della Lega Serie A. C’è una speciale deroga da chiedere alla Figc, che in caso di arrivo a pari punti – infatti – garantisce alla squadra che ha ottenuto più punti negli scontri diretti il miglior piazzamento in classifica generale. In caso di ulteriore parità si vanno a vedere altri parametri: differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, maggior numero di gol segnati in generali e persino sorteggio. Se la Federcalcio approverà il cambio di norma ci sarà un criterio unico: lo spareggio.

Spareggio scudetto, unico precedente nel 1964

C’è un solo precedente relativamente agli spareggi scudetto in serie A. L’unica volta che due squadre hanno chiuso a pari punti in prima posizione è stato infatti nella stagione 1963-64, con Bologna e Inter appaiate a quota 54. La sfida decisiva per il titolo si giocò a Roma il 7 giugno e si concluse sul 2-0 per i rossoblu, con autorete di Facchetti al 30′ della ripresa e sigillo finale di Nielsen. Curiosità: con le regole in vigore fino a quest’anno, quel tricolore se lo sarebbe aggiudicato l’Inter che pareggiò col Bologna 0-0 a San Siro per poi vincere 2-1 nell’allora Comunale.

Serie A 2022-23, sorteggio calendario il 24 giugno

In attesa di ratificare il cambio di regolamento, è già stata decisa la data in cui prenderà materialmente forma il prossimo campionato. Il 24 giugno, con largo anticipo rispetto alle ultime tradizioni, sarà infatti sorteggiato il calendario che, come nella stagione appena andata agli archivi, sarà asimmetrico tra andata e ritorno. Il via è previsto per il 13 agosto, ultima giornata il 4 giugno 2023 con pausa per il Mondiale in Qatar dal 13 novembre al 4 gennaio. Sembra naufragato il progetto, caldeggiato da alcuni presidenti, di una sorta di tournée della serie A nel Golfo Persico o negli Stati Uniti durante la lunga sosta.

Spareggio scudetto in A? Tifosi spaccati in due

Buona parte degli appassionati sui social è contraria alla novità. King scrive: “Se lo fai per lo scudetto lo devi ampliare anche a posti Champions/Europa League/Conference e retrocessione“. Per Maurizio si tratta di una norma tutto sommato superflua: “Negli ultimi anni non è mai successo che due squadre terminano a pari punti quindi la vedo una cosa inutile”. Simone tuona: “E chi lo spiega alle squadre che eventualmente arriveranno 4a e 5a, 6a e 7a, 7a e 8a e 3ultima e 4ultima a pari punti? Immagino che vorranno giocarsela anche loro con lo spareggio”. Mentre Christian è d’accordo: “Dovrebbero reinserire lo spareggio per qualsiasi verdetto com’era fino al 2005″.