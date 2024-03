Quando si gioca Sinner-Alcaraz prossima semifinale di Indian Wells 2024: data, orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming

Sabato 16 marzo Sinner se la vedrà contro Alcaraz, un match epico per precedenti e posta in palio. Info, orari e dove seguirla in diretta

Archiviata anche la pratica Jiri Lehecka, Jannik Sinner dovrà misurarsi in semifinale con Carlos Alcaraz. Il tennista altoatesino, attuale numero 3 del ranking ATP, ha chiuso la questione con un eloquente doppio 6-3 che ha ribadito il concetto già evidenziato relativamente al match contro Ben Shelton, liquidato anche lui in appena due set (7-6, 6-1) e un’ora e 38 minuti di gioco.

Contro Alcaraz, stavolta, c’è tanto in palio: a Indian Wells, Sinner non cerca solo il risultato effettivo ma questo tassello va inquadrato in un progetto di lungo termine in una stagione partita alla grande con la vittoria del primo torneo del Grande Slam, gli Australian Open. E che potrebbe riservare ulteriori gratificazioni.

L’attuale numero 3 del ranking ATP scenderà in campo sabato 16 marzo, in tarda serata si presume da quel che si attende venga comunicato dall’organizzazione a breve.

Sinner e la sfida in semifinale contro Alcaraz

Jannik ha iniziato l’anno con una vittoria eloquente, il primo successo in un torneo del Grande Slam, ovvero gli Australian Open (nessun italiano c’era mai riuscito prima di lui) e a seguire ha centrato anche l’ATP di Rotterdam, conquistando il terzo posto in classifica, risultato mai ottenuto da un italiano prima di lui. Neanche da Adriano Panatta e da Nicola Pietrangeli, per fare riferimento a due figure gigantesche della storia del tennis azzurro.

Indian Wells – e va ribadito – è un passaggio necessario per i professionisti di questo livello e l’occasione, importante, per riuscire a scavalcare Carlos Alcaraz nel ranking ATP, che vede Sinner occupare la 3° posizione.

Lo spagnolo aveva vinto l’ultima edizione, accumulando punti fondamentali nel consolidare e poi difendere la seconda piazza nel ranking. Secondo i calcoli spiegati a più riprese, il ranking virtuale piazza già Jannik alle spalle di Djokovic ma il sorpasso andrà conquistato sul campo.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv e streaming

Oltre a un posto in finale, ovviamente, c’è altro sul piatto come spiegato sopra e come insistiamo: la cura dei dettagli nella preparazione, nei colpi e nello stile di Jannik segnano un cambio passo decisivo per crescere anche con il supporto del suo staff e dei suoi coach, decisivi a quanto si vede.

Per chi volesse vedere in diretta o in streaming la partita che vedrà contrapposti Sinner e Alcaraz potrà farlo su Sky Sport e in streaming su Now il 16 marzo (orario ancora da definire, ma si presume sarà uno dei match clou della giornata): Sky Sport Tennis sarà affiancato da Sky Sport Max o Sky Uno.

Riepilogando, per seguire in tv e streaming Jan, ecco le coordinate per seguire uno degli incontri clou del programma:

Partita: Sinner-Alcaraz

Data: 16 marzo

Orario: da definire

Diretta: Sky Sport Tennis

Streaming: Now e SkyGO

I precedenti

Dicevamo che a Indian Wells andrà in scena uno scontro ormai mitico, tra i due nuovi fenomeni del tennis mondiale: precisamente si tratta del 9° atto della saga tra Sinner e Alcaraz, che si giocano anche lo spareggio per il 2° posto nel ranking ATP e la rivincita della semifinale di un anno fa.

Una rivalità, quella tra Jan e Carlitos, destinata a segnare con la graduale e misurata uscita di scena del fenomeno Nole Djokovic a divenire una cifra di quest’era tennistica. Amici ma anche giovanissimi rivali, ecco tutti i precedenti tra i due nuovi fenomeni della racchetta.

Finora i due si sono affrontati in 8 precedenti tra Challenger e ATP, con il bilancio in perfetta parità ovvero di 4-4. Stavolta la sfida vale doppio: la rivincita della semifinale di Indian Wells vale infatti anche il 2° posto nel ranking ATP. L’ultimo scontro si è concluso a favore dell’altoatesino a Pechino per 7-6, 6-1, nel 2023.

