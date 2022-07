Quanto guadagna uno streamer? Ecco la top 5 dei più ricchi di sempre

30-06-2022 10:04

Nonostante il mondo dello streaming e dei videogames sia esploso già da qualche anno, in Italia solo da poco ci si sta realmente rendendo di quanto questo possa essere un lavoro. Ecco la lista degli streamer che negli anni, sono diventati ricchi grazie a questo mondo. Quanto guadagneranno?

Quarto e quinto posto in classifica

Al quinto posto troviamo Michael Grzesiek (nato il 2 giugno 1994), meglio conosciuto come Shroud (precedentemente mEclipse). E’ uno streamer canadese, YouTuber ed ex giocatore professionista di Counter-Strike: Global Offensive. È noto per aver giocato a sparatutto in prima persona e giochi battle royale come Counter-Strike: Global Offensive, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Apex Legends, Escape from Tarkov, Valorant e altro ancora. Ad aprile 2022, il suo canale Twitch ha raggiunto oltre 10 milioni di follower, classificandosi come il sesto canale più seguito sulla piattaforma, mentre il suo canale YouTube ha oltre 6,81 milioni di abbonati. Nell’ultimo anno il guadagno del canadese ha raggiunto i 12,5 milioni!

Al quarto posto troviamo Markiplier, pseudonimo di Mark Edward Fischbach (Honolulu, 28 giugno 1989). E’ uno youtuber e comico statunitense. Originario dell’isola di O’ahu nelle Hawaii, Fischbach ha iniziato la sua carriera a Cincinnati in Ohio, e attualmente risiede a Los Angeles, in California. Il suo canale ha oltre 30 milioni di iscritti, oltre 14 miliardi di visualizzazioni ed è diventato il 29° canale di YouTube per numero di visualizzazioni e 58º per totale di iscritti. I video di Fischbach rientrano per la maggior parte nella categoria dei Let’s Play, in quanto si basano sui suoi commenti e reazioni ai videogame che gioca, specialmente indie e di genere survival horror o azione. Il guadagno nell’ultimo anno di Mark ha raggiunto i 14 milioni.

Terza e seconda posizione

La terza posizione del podio appartiene a Preston Blaine Arsement, nato: 4 maggio 1994, noto anche come TBNRFrags e PrestonPlayz, è uno YouTuber americano noto per una varietà di contenuti tra cui video di sfide e scherzi, nonché per il suo Minecraft, Fortnite, Contenuti di gioco Roblox e Among Us. Attualmente vive a Dallas, in Texas ed è sposato con la collega YouTuber Brianna. È uno dei 32 YouTuber presenti nella YouTuber Intro Challenge di Kris Madas. Il suo guadagno annuo è simile a quello di Mark, ma leggermente superiore, ovvero interno ai 14,5 milioni annui.

In seconda posizione ecco PewDiePie , pseudonimo di Felix Arvid Ulf Kjellberg, nato a Göteborg, 24 ottobre 1989, è uno youtuber svedese. Il suo canale YouTube, creato nel 2010, è arrivato ad un milione di iscritti nel 2012. Il 6 settembre 2015, PewDiePie ha raggiunto 10 miliardi di visualizzazioni, divenendo il primo youtuber a raggiungere tale cifra. Nel mese di agosto 2019, il suo canale YouTube ha superato i 100 milioni di iscritti. Nell’agosto del 2021 PewDiePie è il quarto canale sulla piattaforma di YouTube. Oltre alle sue attività online, PewDiePie ha fatto comparse anche in altri media, tra cui radio e TV. Il suo guadagno stimato è intorno ai 15 milioni annui.

In prima posizione in classifica ecco Richard Tyler Blevins (nato il 5 giugno 1991), meglio conosciuto come Ninja, è uno streamer twitch americano, YouTuber e giocatore professionista. Blevins ha iniziato lo streaming partecipando a diversi team di eSport nel gioco competitivo per Halo 3 e gradualmente ha acquisito fama quando ha iniziato a giocare a Fortnite Battle Royale alla fine del 2017. Blevins ha oltre 18 milioni di follower sul suo canale Twitch, rendendolo il canale Twitch più seguito a partire da giugno 2022. Guadagno stimato annuo di oltre 18 milioni!

Insomma quando cominceremo a capire che questo settore diventerò, o meglio è già diventato, uno dei più redditizi in assoluto?