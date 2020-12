Quanto vale vincere la Coppa Italia?

Non è solo il prestigio a muovere le società di calcio. Nel corso degli ultimi anni il costo di una squadra è arrivato davvero alle stelle, e la lunga crisi legata al Covid non rende di certo migliore la situazione. A fare la differenza sulle finanze dei club in questo momento sono dunque gli incassi che arrivano soprattutto a sponsor e diritti relativi alle manifestazioni. E anche la Coppa Italia gioca un suo ruolo.

Il montepremi della Coppa Italia

Il montepremi totale della Coppa Italia si aggira intorno ai 18 milioni di euro con i premi che cominciano a essere distribuiti alle squadre a partire dal passaggio del turno degli ottavi di finali con ogni squadra che riceve circa 280mila euro. Il passaggio ai quarti invece vale circa 580mila euro. Le squadre che si qualificano alla semifinale invece incassano intorno a 1,1 milioni di euro, mentre l’accesso alla finale vale 1,3 milioni di euro, con la squadra che alza il trofeo che incassa in aggiunta 3,2 milioni di euro. La squadra che conquista la vittoria porta a casa una cifra che supera i 5 milioni di euro, a cui poi vanno aggiunti gli introiti che arriveranno dalla partecipazione alla successiva Supercoppa Italiana e la qualificazione ai gironi di Europa League, quindi con un guadagno complessivo che si attesta tra i 7 e i 9 milioni.

Diritti televisivi

Nella crisi della scorsa stagione, la Coppa Italia è riuscita ad uscire indenne. Il completamento della scorsa edizione (conquistata dal Napoli) ha permesso la conclusione senza “interruzioni” del trienni 2018-2021, una situazione che lascia inalterato il montepremi soprattutto per quanto riguarda i diritti televisivi.

Maggiore interesse

Nel corso degli ultimi anni sembra essere molto cresciuto il livello di “interesse” della manifestazione. Una situazione dovuta anche alla scelta del format che permette alle big di arrivare con maggiore facilità alle fasi finali della manifestazioni. Se da un lato manca l’effetto sorpresa come può avvenire per i trofei nazionali in Spagna o in Inghilterra, dall’altro la presenza delle big nelle fasi finali genera un maggiore interesse da parte dei brodcoadster con la Rai che nel prossimo triennio pagare una cifra leggermente superiore ai 35 milioni di euro a stagione.

Il botteghino

Alla voce “diritti televisivi”, per questa stagione (e per il finale della scorsa) non ci sarà l’aggiunta del botteghini. Anche quest’anno infatti si va verso un finale di Coppa Italia che a meno di clamorose sorprese potrebbe essere giocato a porte chiuse privando i club di un importante fetta di introiti (la sola finale genera incassi per circa 1,5 di euro a squadra).

SPORTEVAI | 27-12-2020 12:00