Juve, Pirlo glissa sul suo futuro e pensa alla Coppa Italia

Sono giorni complessi e soprattutto fondamentali per la Juventus di Andrea Pirlo.

I bianconeri, nel weekend si giocheranno la chance di giocare la prossima Champions League e domani, alle 21.00, sfidano l’Atalanta nella finale di Coppa Italia al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

In conferenza stampa, Pirlo ha cercato di caricare i suoi: “Abbiamo grande voglia ed entusiasmo – ha commentato il tecnico bianconero alla vigilia -, non è così scontato arrivare a vincere un trofeo”.

La Juve arriva alla sfida con gli ultimi due successi in campionato che hanno riacceso le speranze: “Le due vittorie ci hanno dato una grossa spinta – ha ammesso Pirlo -, siamo fiduciosi per il finale del campionato, ma sappiamo anche delle difficoltà della partita contro l’Atalanta. Speriamo che questo campo ci porti bene come in Supercoppa”.

E sull’Atalanta di Gasperini, spiega: “Sarà una gara simile a quella di Bergamo in campionato, equilibrata, dove un dettaglio può fare la differenza. In quell’occasione aveva rischiato poco, poi sono stati fortunati a vincere”.

La Juve, arriva a questo match priva di Bonucci che sarà assente per un problema al ginocchio e sul suo futuro, invece: “Penso a fare bene il mio lavoro, finendo la stagione alla grande vincendo domani e domenica contro il Bologna. Per quello che sarà c’è tempo per parlare”.

Per quanto riguarda la formazione, oltre all’assenza di Bonucci, aggiunge: “Abbiamo diverse situazioni i nostri attaccanti stanno tutti bene. Vedremo. Dybala sta bene, nell’ultima gara non ho potuto metterlo”.

OMNISPORT | 18-05-2021 19:20