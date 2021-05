Mercato Juventus: nome choc per la panchina, il retroscena

Spunta un nome a sorpresa per la panchina della Juventus: quello di Gennaro Gattuso. Secondo l’indiscrezione riportata da Tuttosport, la dirigenza bianconera per la prossima stagione sta valutando diversi profili, tra cui quello del tecnico calabrese, in uscita dal Napoli.

Nonostante l’ottimo finale di campionato dei campani, ormai a un passo dalla qualificazione in Champions League (serve una vittoria contro il Verona nell’ultima giornata di campionato), Ringhio ha rotto da tempo con Aurelio De Laurentiis e l’addio a giugno dalla società partenopea è certo.

Sulle sue tracce si era mossa da tempo la Fiorentina, con il patron Commisso in pressing per chiudere l’accordo per la prossima stagione: l’offerta di ingaggio, 3 milioni di euro, è ghiotta, ma l’ex centrocampista del Milan vuole capire prima se si libererà la panchina di una big.

Sono così in ascesa le sue quotazioni come prossimo allenatore della Juventus: secondo Tuttosport, Gattuso è considerato un piano A, e non un’alternativa a Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri. I torinesi potrebbero così presto fare la loro mossa: l’identikit stuzzica la Vecchia Signora che sicuramente a fine stagione dirà addio ad Andrea Pirlo, qualificazione in Champions o no.

OMNISPORT | 17-05-2021 10:12