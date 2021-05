Napoli, la richiesta dei fan: “Così è una follia”

Il Napoli fa un lunghissimo passo verso la Champions League. La formazione napoletana batte nettamente l’Udinese al termine di una gara in cui gli azzurri di Gattuso sono sempre rimasti in controllo. Cinque gol per avvicinarsi verso un traguardo fondamentale per il club azzurro che nelle ultime gare ha fatto vedere un gioco davvero spettacolare.

Tanti i temi che affollano i social dei tifosi napoletani. Ovviamente il tema principale è quello del tecnico con moltissimi tifosi che vorrebbero un ripensamento della società su Gattuso. Ma tanti complimenti vanno anche alla coppia di centrocampisti Zielinski-Ruiz, una delle migliori del campionato e che in questa fase di stagione è stata capace di fare la differenza.

Il dietrofront su Gattuso

Il Napoli starebbe già pensando al prossimo allenatore ma il finale di stagione porta la firma di Rino Gattuso che ora vede a un passo la qualificazione alla Champions. E sono tanti i tifosi che vorrebbero una sua conferma anche nella prossima stagione: “Questo è il Napoli di Gattuso. Di nessun altro. Vedremo lacrime dei suoi giocatori, dei magazzinieri, dei suoi tifosi. Finirà a fine anno, è scritto da qualche parte e De Laurentiis non potrà farci nulla. Un giorno capirà anche lui, forse”.

La carica del tecnico calabrese anche nei minuti finali, con il Napoli che si è già assicurato la vittoria entusiasma i tifosi: “Gattuso che al minuto 85 sta vincendo 4-1 e continua a urlare e dimenarsi come un forsennato. Idolo”. E ancora: “Veder giocare questo Napoli è uno spettacolo e lasciar andare via Gattuso così è una follia. La speranza è davvero quella che si possa fare un passo indietro e tornare a parlarsi”.

Le polemiche juventine

La vittoria netta del Napoli ai danni dell’Udinese è ovviamente una brutta notizia per la Juventus che vede ridursi nettamente le possibilità di conquistare un posto in Champions League. Molti fan bianconeri però puntano il dito contro i friulani: “Se al posto del Napoli ci fosse stata la Juve si sarebbe parlato di partita da ufficio inchieste”. Ma c’è anche chi è molto più sportivo: “Io vedo una squadra che gioca – scrive Kunz – ci stiamo comportando come quando gli anni passati lo dicevano per le avversarie della Juve. Poche chiacchiere non meritiamo di arrivare quarti”.

SPORTEVAI | 11-05-2021 22:42