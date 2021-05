Napoli, la paura più grande dei tifosi contro l'Udinese

Questa sera è in programma un match molto importante per i destini del Napoli. Gli azzurri affrontano al Maradona un’Udinese ormai al riparo da rischi e da preoccupazioni di classifica. Vincere significherebbe consolidare il piazzamento in zona Champions, oltre a mettere ulteriore pressione alla Juventus, diretta concorrente all’ultimo posto utile per la qualificazione, che insegue a un punto ed è attesa da due sfide difficili contro Sassuolo e Inter.

Napoli-Udinese, rischio giallo per Osimhen

A preoccupare i supporter partenopei, oltre alla consistenza dei friulani che si sono dimostrati in più circostanze formazione ostica e spigolosa per chiunque (soltanto la scorsa settimana conducevano 1-0 sulla Juventus prima del rocambolesco finale, condito da polemiche e veleni), è soprattutto un rischio: quello che Osimhen, in diffida, possa essere ammonito. L’attaccante nigeriano in poco più di un mese si è trasformato da oggetto semi-misterioso a grande trascinatore della formazione di Gattuso. Sette le reti messe a segno in otto confronti da Napoli-Crotone a Spezia-Napoli. Ma la situazione gialli allarma. Non avere a disposizione Osimhen per la cruciale trasferta di domenica sul campo della Fiorentina è un’eventualità che tutti vogliono scongiurare.

Napoli, tifosi in ansia per il bomber

“Osimhen è un grande ma spesso durante le partite si innervosisce troppo con gli avversari”, è un piccolo appunto mosso da un tifoso al centravanti prelevato dal Lille. “Considerata la sua abilità in progressione, Osimhen in questo momento della stagione è fondamentale. Dovrà stare attentissimo questa sera, temo trappole”, è il commento di un altro supporter. E c’è chi invece prefigura complotti e macchinazioni: “Sono sicuro che sarà ammonito. Faranno di tutto per rimettere in gioco la Juventus“. E ancora: “È un finale già scritto, figuratevi se li terranno fuori dalla Champions“. Qualcuno arriva a suggerire a Gattuso sostituzioni strategiche: “Una volta in vantaggio meglio mettere Petagna. Non si possono correre rischi”.

