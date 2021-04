Napoli tra Champions e futuro: la decisione di Rino Gattuso

Il Napoli di Rino Gattuso ha fatto irruzione in zona Champions facendo letteralmente tremare Milan e Juventus.

Alle spalle dell’Inter si è infatti ormai formato un quartetto di squadre a caccia dei tre posti rimanenti per la fase a gironi della prossima Champions League. Un quartetto che vede al momento l’Atalanta al secondo posto e rossoneri e bianconeri come le squadre più in difficoltà, ma che potrebbe anche diventare quintetto visto che la Lazio ha ripreso a sperare dopo il 3-0 al Milan e alla luce del fatto che i biancocelesti hanno ancora una partita da recuperare, quella del 18 maggio contro il Torino.

Nessun dubbio invece sulla squadra più in forma, proprio il Napoli di Rino Gattuso, tornato in lizza per un posto tra i primi quattro dopo un inverno da incubo, lo stesso che ha segnato il grande gelo tra il tecnico calabrese e il presidente De Laurentiis, che non ha gradito gli attacchi subiti dopo la partita vinta contro lo Spezia che precedette di poche settimane la sconfitta contro il Verona, quando l’esonero di ‘Ringhio’ sembrava cosa fatta.

Da quel momento il Napoli, che in poche settimane ha visto svanire Coppa Italia, Europa League e Supercoppa Italiana, quest’ultima persa nella finale di gennaio contro la Juventus, si è chiuso in un silenzio stampa che, voluto dalla società, ha finito per compattare il gruppo attorno a Gattuso.

Complice proprio l’assenza di voci ufficiali nelle ultime ore si è sparsa l’ipotesi di una possibile riconferma a sorpresa di Gattuso, il cui addio a Napoli al termine della stagione a scadenza di contratto pareva certo poche settimane fa. Al momento, tuttavia, non si registrano riavvicinamenti tra le parti: o meglio De Laurentiis sta apprezzando il lavoro dell’allenatore e la separazione potrebbe anche essere indolore, ovvero all’insegna di un rapporto ricostruito, ma i margini per andare avanti insieme sembrano minimi.

Gattuso resta comunque concentrato sul presente e, come riportato dal Corriere dello Sport, sembra infatti aver rifiutato la chiamata della Fiorentina. Quanto al futuro tecnico del Napoli, sarà decisivo l’esito del campionato: Luciano Spalletti è il primo nome in caso di qualificazione alla Champions, mentre se sarà solo Europa League si punterà su profili più giovani ed economici come Ivan Juric del Verona, Vincenzo Italiano dello Spezia o la new entry Alessio Dionisi dell’Empoli, visto da De Laurentiis come il nuovo Maurizio Sarri.



OMNISPORT | 28-04-2021 10:00