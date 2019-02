Quarant'anni senza Nereo Rocco, il 'Paròn'

Quarant’anni fa, il 20 febbraio del 1979, a neanche 67 anni d’età, in un letto dell’ospedale maggiore di Trieste, moriva Nereo Rocco, il ‘Paròn’. Buon calciatore con la maglia della Triestina, la squadra della sua città di nascita, del Napoli (acquistato per 160mila lire dell’epoca con il compagno di squadra Germano Mian) e del Padova (e si era anche meritato una presenza in Nazionale) ha dato però il meglio di sé come allenatore.

La Triestina, terminata all’ultimo posto nella stagione 1946-1947 e ripescata per via della difficile situazione in cui versava la città nel dopoguerra, grazie al suo giovane tecnico e alla rivoluzionaria tattica che prevedeva il battitore libero, arrivò addirittura a classificarsi seconda dietro al Grande Torino nel campionato 1947-1948. Con questo clamoroso risultato ebbe inizio la storia di Nereo Rocco allenatore. In seguito esonerato e poi richiamato dalla dirigenza alabardata riuscì a ben figurare al timone del Padova, che guidò dal 1954 al 1961 portando la formazione veneta delle posizioni più alte della classifica. E così arrivò la chiamata del Milan.

Vinse lo scudetto al primo tentativo, grazie anche a un giovane Gianni Rivera e, nella stagione successiva (1962-1963), mise in bacheca la prima Coppa dei Campioni del Milan e del calcio italiano. Andò poi al Torino, guidandolo per 3 stagioni, poi assumere il ruolo di direttore tecnico. Quindi tornò in rossonero. Conquistò nuovamente lo scudetto e, nello stesso anno, la Coppa delle Coppe. La stagione seguente arrivò la seconda Coppa dei Campioni accompagnata dalla Coppa Intercontinentale.

Dopo aver guidato i meneghini per altre tre annate, vincendo ancora una Coppa delle Coppe nel 1972-1973 e la Coppe Italia nel 1971-1972 e nel 1972-1973, l'allenatore triestino lasciò il Milan a febbraio 1974 per divergenze con la dirigenza. Passò quindi alla Fiorentina e, dopo una nuova parentesi da direttore tecnico, chiuse la carriera sulla panchina del Milan.

