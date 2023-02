Quaresma presenta Inter-Porto: "La squadra di Conceicao non teme nessuno"

Il "Trivela", in qualità di doppio ex oggi svincolato, ha parlato ai microfoni di O Jogo

20-02-2023 13:35

Ai microfoni di “O Jogo”, Ricardo Quaresma ha presentato la sfida tra Inter e Porto – gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì 22 febbraio alle 21 allo stadio “Giuseppe Meazza – in qualità di doppio ex. Classe 1983, il “Trivela” ha indossato la maglia nerazzurra tra il 2008 e il 2010 in due riprese (in mezzo, il breve prestito al Chelsea) collezionando un bottino certo non irresistibile di 32 presenze complessive e un solo gol. Attualmente, Quaresma, 39 anni, è svincolato dopo l’ultima esperienza al Vitória Guimarães.

“Il mio arrivo in Italia? Fu difficile, non avrei mai voluto lasciare casa mia e casa mia era il Porto: in nerazzurro, però, avevo la possibilità di fare il salto di categoria. Nel Porto nessuno si sente inferiore a nessuno, né pensa di non lottare fino alla fine. L’ambiente di San Siro? Non sarà un problema, il Porto ha giocatori con grande esperienza. Sérgio Conceição conosce molto bene il calcio italiano”.