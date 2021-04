Quartararo: "A Doha mi sono tolto un peso"

Il centauro della Yamaha Fabio Quaratararo arriva a Portimao molto fiducioso dopo la vittoria ottenuta a Doha: “Vincere la seconda gara a Doha è stato fantastico. Ora che ho raccolto la mia prima vittoria con il team factory, mi sento come se un peso fosse stato sollevato dalle mie spalle. Sento che posso concentrarmi ancora meglio sul compito che mi aspetta e sono entusiasta all’idea di tornare in pista”, è la nota diffusa dalla scuderia giapponese.

In Portogallo il francese ha sofferto molto nella scorsa stagione: “L’anno scorso ho avuto una gara difficile sul circuito di Portimao. È diverso da tutte le altre piste, ma questo lo rende molto interessante. Sono proprio curioso di verificare se questo fine settimana possiamo essere veloci come lo siamo stati in Qatar”.

“La prossima gara sarà una di quelle in cui vedremo il potenziale della nostra moto. Al momento, in fase di sorpasso mi sento meglio rispetto al 2020 perché percepisco dove sia il limite. In Qatar avevo un buon feeling nei sorpassi, ma vediamo nelle altre gare”.

OMNISPORT | 14-04-2021 13:38