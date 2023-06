Quartararo felice per il podio ritrovato

Il centauro francese: "Spero di ripetermi domenica"

24-06-2023 19:25

Fabio Quartararo festeggia il podio ritrovato nella gara sprint del Gp d’Olanda di MotoGp nonostante un alluce fratturato: “Sono molto contento di quanto fatto oggi e di essere salito sul podio. So che ci sono riuscito solo per merito della penalizzazione di Brad Binder e nel complesso non penso che avrei potuto fare molto di più”.

“A questo punto inizieremo a concentrarci in vista della gara lunga di domani, nella quale le difficoltà aumenteranno per la distanza specialmente pensando alle gomme, ma voglio di nuovo lottare per il podio”.