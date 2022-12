Quartararo: "Non potevo competere con la Ducati di Bagnaia"

27-12-2022 16:27

In un’intervista concessa a “Le Monde”, Fabio Quartararo è tornato a parlare della stagione da poco conclusa, col trionfo finale di Bagnaia. Un grosso rammarico per il francese, che a un certo punta della stagione si è trovato avanti di 91 punti sul pilota della Ducati, perdendo tutto il vantaggio accumulato in poche gare.

Quartararo ha ammesso: “All’inizio della stagione MotoGP, da campione uscente, speravo di fare meglio del secondo. Ma è stato subito chiaro che non potevo competere ad armi pari con le Ducati, più veloci sul rettilineo. Non avevo margini di sicurezza, ho davvero guidato al limite per tutta la stagione. In queste condizioni finire dietro a Francesco Bagnaia può essere considerato un risultato soddisfacente, anche se non mi accontento“.

A complicare il finale di campionato un piccolo infortunio al dito rimediato rimediato a Sepang nelle FP4: “Non ho paura quando sono in moto, anche se a volte mi spavento quando perdo aderenza all’anteriore a quasi 400 km/h. Cerco di non pensarci troppo, perché la paura di cadere può farti perdere centesimi di secondo“.

Nell’intervista, Quartararo ha speso anche parole di stima per il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton: “Insieme a Valentino Rossi nel motociclismo e Cristiano Ronaldo nel calcio, è uno degli atleti a cui mi ispir – ha aggiunto Quartararo -. Nel calcio mi piacciono Neymar e Sergio Ramos, che conoscevo in Spagna, prima che andassero al PSG. Mi trovo bene con Kylian Mbappé, abbiamo molto in comune, la stessa età, siamo esigenti, cerchiamo sempre di esibirci. Come me, è un fan del basket americano“.