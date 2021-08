Quartararo spiega come ha battuto l'ansia e svela gli idoli

Fabio Quartararo è il leader della classifica piloti in MotoGp e sembra lanciatissimo verso il suo primo titolo. L’anno scorso, dopo l’infortunio di Marquez, il francese sembrava favorito per il mondiale dopo le prime due gare vinte e invece poi ha avuto un crollo.

In un’intervista al quotidiano spagnolo AS, Quartararo ha spiegato nel dettaglio qual era il suo problema: “Nel 2020 volevo mostrare il mio potenziale, ma lo psicologo mi ha detto che non dovevo insegnare niente, tutto quello che facevo era per me stesso e non per gli altri. Questo mi è rimasto impresso”.

Quartararo adesso ha imparato a gestire l’ansia: “Lo psicologo mi ha inviato un esercizio che consiste nel ripetere alcune parole quando mi accorgo di essere un po’ nervoso o sotto stress. E funziona molto bene. Quando mi accorgo di non sentirmi a mio agio, faccio questo esercizio, anche se è da dicembre che non vado dallo psicologo”.

Quartararo è tifoso della Juventus ed è stato presente anche all’ultima amichevole dei bianconeri precampionato. Tra i suoi idoli spicca un giocatore della Juve: “Cristiano Ronaldo è il mio idolo. Molte volte, prima di scendere in pista, guardo un filmato su di lui che mi dà una motivazione bestiale. La Juventus aveva perso 2-0 contro l’Atletico Madrid. Attraversando la zona mista, ha detto: ‘Io ho vinto cinque Champions League, voi zero. Vedremo cosa succede quando torneremo’. E al ritorno ha realizzato la tripletta decisiva. Altri idoli? Hamilton, Rossi, Federer, Jordan sono i miei riferimenti”.

OMNISPORT | 19-08-2021 18:47