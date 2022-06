Queen's, Berrettini batte Kudla e vola ai quarti

16-06-2022 17:44

Prosegue il cammino di Matteo Berrettini sull’erba del Queen’s. Il numero 10 al mondo, infatti, vince anche contro l’americano Denis Kudla (numero 82) e si assicura l’ingresso ai quarti di finale del torneo.

Per il tennista romano, vincitore nel 2021 del torneo, al turno successivo dci sarà l’altro statunitense Tommy Paul (numero 35). Gara complicata e non priva di difficoltà quella vinta da Berrettini contro Kudla, che è riuscito a portarsi avanti al primo set facendo pensare al peggio.

L’azzurro, dopo un primo momento di confusione, si è però rialzato e al termine dei tre set ha portato a casa il risultato in 3-6 7-6 (5) 6-4 in due ore e 46 minuti di gioco. Il successo, oltre a regalare il turno a Berrettini, è una sorta di rivincita per l’Italia dato che Kudla aveva battuto Sonego martedì.

Al termine della partita Berrettini ha commentato: “È stata difficile, io e Kudla ci conosciamo bene e penso che per la maggior parte del match sia stato lui a meritare la vittoria. Non volevo perdere, ho lottato, il mio team mi ha aiutato. Forse li ho maltrattati un po’ per trovare la giusta energia, ma loro sono lì anche per questo…”.