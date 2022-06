Queen's, Krajinovic sarà l'avversario di Berrettini in finale: battuto Cilic

18-06-2022 19:26

Non resta che una partita a Matteo Berrettini per difendere il titolo conquistato al Queen’s l’anno scorso, e questa partita sarà contro Filip Krajinovic, che nella seconda semifinale della giornata è riuscito ad avere la meglio su Marin Cilic col punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 19 minuti di gioco.

Il serbo riesce a sovvertire i pronostici della vigilia, dominando la gara contro Cilic e trovando la quinta finale in carriera a livello ATP. Se non altro, nei due precedenti tra Krajinovic e Berrettini, ha sempre vinto l’italiano, anche se gli incontri si sono giocati sulla terra rossa.