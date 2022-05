QuickStep-AlphaVinyl: obiettivi prossimi e futuri di Mark Cavendish

19-05-2022 12:35

Non è ancora tempo di appendere la bicicletta al chiodo. Mark Cavendish è convinto di poter ancora dare e ricevere tanto dal suo mondo, quello fatto dalle due ruote.

L’intenzione del britannico è quella di continuare la sua lunga avventura fra i professionisti anche oltre il 2023. Diverso il punto di vista della Quick-Step Alpha Vinyl che sembra ormai prossima all’ingaggio di Tim Merlier, il che difficilmente gli consentirebbe di restare con il ruolo che ha attualmente. Nonostante questo, il quasi 37enne conferma di puntare ad almeno altri due anni in gruppo, senza escludere poi di poter continuare anche oltre.

Il suo nome sarà senza dubbio uno dei più chiacchierati nel prossimo Ciclo Mercato: Cavendish del resto è il ciclista più vincente in attività con i suoi 160 successi in carriera, tra i quali 53 tappe nei GT, l’ultimo dei quali proprio al Giro d’Italia 2022 in corso, nella terza frazione con arrivo a Balatonfured.

“La mia idea adesso è quella di voler gareggiare per almeno altri due anni – spiega infatti alla Gazzetta dello Sport. “Non è che voglio proseguire solo per portare la bici in gruppo, quello mai. Penso anzi di poter essere competitivo per almeno altri due anni. Forse anche di più. E voglio finire questo Giro, anche se è durissimo”.

