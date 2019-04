Quindici squalificati in serie B

Quindici sono i calciatori squalificati in serie B.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

LOMBARDI Cristiano (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

(Terza sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni irriguardose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Palermo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

LOPEZ GASCO Walter Alberto (Salernitana): per avere commesso un intervento falloso su un

avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SABELLI Stefano (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AGNELLI Cristian Antonio (Foggia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già

diffidato (Quinta sanzione).

CARRARO Marco (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

CASTROVILLI Gaetano (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già

diffidato (Quinta sanzione).

DERMAKU Kastriot (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Decima sanzione).

DJURIC Milan (Salernitana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato

(Quinta sanzione).

GONNELLI Lorenzo (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato

(Quinta sanzione).

GYOMBER Norbert (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Decima sanzione).

LEE Seungwod (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

MEMUSHAJ Ledian (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato

(Quinta sanzione).

TACHTSIDIS Panagiotis (Lecce): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato

(Quinta sanzione).

TERZI Claudio (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Decima sanzione).

