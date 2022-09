Zielinski sbaglia due rigori, ma il Napoli passa: 3-0 ai Rangers

14-09-2022 23:09

Dopo due giornate, il Napoli è a punteggio pieno in un girone che conta il Liverpool tra le presenti. Anche oggi in Scozia contro i Rangers di Glasgow, i partenopei guidati da Luciano Spalletti vince 3-0 con le reti di Politano, Raspadori e Ndombele.

Nulla di fatto nella prima frazione, Zielinski sbaglia due rigori nella ripresa prima della rete di Politano, sempre dal dischetto. Da li in poi il Napoli si scioglie e negli ultimi minuti punisce prima con Raspadori e poi con Ndombele, criticatissimo in questo inizio di stagione.

Partenopei a punteggio pieno e che nella prossima giornata di Champions e la vedranno con l’Ajax il 4 ottobre.

0-0 dopo il primo tempo, Napoli poco pericoloso in Scozia

Pronti via e il Napoli colpisce subito un palo col polacco Piotr Zielinski, eroe della partita contro il Liverpool. Al 13′ invece Meret respinge con fatica una bella conclusione di Arfield.

Per tutto il primo tempo sono comunque i partenopei a fare la partita, ma senza creare occasioni così pericolose come il possesso palla meriterebbe. Alcune azioni degne di nota, come quella tra Zambo, Zielinski e Simeone finita poi in calcio d’angolo. Senza Osimhem tuttavia è palese la pochezza di peso offensivo del Napoli, che non riesce a sfruttare la mole di gioco prodotta.

I partenopei cercano alcune combinazioni, ma senza affondare davvero negli ultimi 16 metri. Dall’altra parte, neanche gli scozzesi creano granché, impegnando Meret solamente in un paio di occasioni, nel quali però il classe 1997 è molto bravo.

Il secondo tempo è la lotteria dei rigori per il Napoli, ben tre, solo uno a segno

La seconda frazione del Napoli è la sagra del rigore. Al minuto 55 Sands viene espulso per un fallo in area su Simeone. Rigore per il Napoli. Dal dischetto va Zielinski che però sbaglia dagli 11 metri. Sulla ribattuta arriva Politano che segna l’1-0, ma è tutto da rifare. Secondo il direttore di gara infatti, McGregor si era mosso troppo presto. Rigore da ripetere.

Dal dischetto torna ancora Zielinski, che anche questa volta sbaglia cercando lo stesso angolo. Monumentale McGregor in questa occasione. Poco dopo però al Napoli viene fischiato un altro calcio di rigore per un tocco di mano in area di Barisic su tiro di Kvaratskhelia. A questo giro dal dischetto va Politano, che insacca col brivido. 1-0 Napoli al terzo rigore calciato.

Al minuto 87 poi il Napoli trova anche la rete del raddoppio col neo entrato Raspadori dopo un bello scambio con Oliveira, anche lui appena entrato, e poco dopo, al 91′, i partenopei calano il tris con Ndombele, su assist di Anguissa. 3-0 Napoli, 6 punti in classifica nel girone di Champions.

Glasgow Rangers-Napoli, il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

GLASGOW RANGERS (4-5-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Arfield, Lundstram, Jack, S. Davis, Kent; Morelos. All. Van Bronckhorst

Gol: Politano 69′, Rapsadori 87′, Ndombele 91′

Ammoniti: Morelos 21′, Lundstram 35′, Politano 42′, Barisic 67′, Tavernier 74′

Espulsi: Sands 55′

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz

Glasgow Rangers-Napoli, come ha arbitrato Antonio Mateu Lahoz

Chiamate anche complicate oggi per Mateu Lahoz. Giusti entrambi i rigori assegnati al Napoli, perplessità sul far ripetere la prima conclusione di Zielisnki.

Non risparmia i gialli per niente, mostrando anche un rosso giusto per quanto visto in campo. Sotto pressione non trema. Promosso.

A breve le pagelle….