Rabiot: "I fischi non mi hanno fatto male, sono un professionista"

Ottenuto il pass per gli ottavi, ora la Juventus di Allegri prova a strappare quello da testa di serie, al primo posto. Contro il Malmo, nella sesta giornata dei gironi, i bianconeri dovranno vincere in quel dello Stadium e sperare di far meglio del Chelsea, attualmente con gli stessi punti in classifica e impegnato a San Pietroburgo contro lo Zenit.

Estremamente altalenante in stagione, la Juventus prova a dare continuità al successo in Serie A contro il Genoa, ma soprattutto a migliorare i propri dati realizzativi casalinghi, considerate le poche reti realizzate tra le mura amiche (in stagione non proprio alleate) da agosto a oggi.

In conferenza stampa pre-Malmo, al fianco di Allegri, si è presentato Rabiot . Il francese, tra le altre cose, ha risposto anche a proposito dei fischi subiti contro il Genoa: “Mi hanno dato fastidio? No, sono un professionista, faccio questo lavoro da anni. Sono concentrato su ciò che devo fare in campo”.

Rabiot non ha intenzione di guardare oltre la Juventus: “Le squadre qui in Italia lavorano molto sulla parte tattica. Qui si trovano squadre molto chiuse, è difficile trovare spazi. Sono un centrocampista centrale, mi adatto, devo solo fare quello che chiede il mister. In Italia mi trovo molto bene”.

L’ex PSG è però consapevole che le aspettative su di lui non sono state rispettate: “Non si è visto ancora il vero Rabiot? Lo penso anche io. Sono giovane, ho delle capacità che posso mettere in mostra. So che devo dimostrare e dare di più, sto lavorando per farlo”.

I tifosi della Juventus attendono.

