Radio Serie A con RDS al fianco del Social Football Summit 2024

La prima tappa dell’Innovation Tour di Extra Time, il tour di presentazione della startup competition di SFS24, si terrà in una location d’eccezione: l’ Allianz Stadium di Torino!

Il forum interamente dedicato all’industria nel mondo del calcio andrà in scena dalla suggestiva location dello stadio Olimpico di Roma nei giorni 19 e 20 novembre prossimi. L’evento sarà seguito anche quest’anno da Radio Serie A che si occuperà della manifestazione in rigorosa diretta con aggiornamenti, interviste e approfondimenti.

Social Football Summit e Lega Serie A, mediante un accordo di global partnership, condividono ormai da tempo il tema della football industry nelle varie sfaccettature.

L’evento, riconosciuto a livello internazionale, si pone l’obiettivo di arricchire le conoscenze delle società coinvolte, italiane ed estere, con dibattiti costruttivi su argomenti di rilievo mediante svariati interventi di speakers specializzati. Si parlerà ad esempio del futuro del turismo sportivo, di Comunity Development, di donne salute e di fisica nel calcio.

Radio Serie A punto di riferimento informativo del Social Football Summit

La Lega Serie A, con il Presidente Lorenzo Casini e l’amministratore delegato Luigi De Siervo in prima linea, si sta affermando come uno degli organi istituzionali più virtuosi e innovativi del panorama calcistico mondiale. Due le strade essenziali da percorrere: diffusione di best practices e identificazione di strumenti avanzati per migliorare in modo esponenziale questo meraviglioso sport.

Radio Serie A fungerà quindi da punto di riferimento informativo nel corso del Social Football Summit con le trasmissioni curate da giornalisti e personaggi noti al grande pubblico come Giorgia Rossi, Chiara Icardi, Monica Bertini, Chiara Giuffrida, Massimo De Luca, Gianluca Teodori, Marco Cattaneo, Mino Taveri e tanti altri.

Articolo di Alessandro Iacobelli