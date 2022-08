Radu, l'agente: "Ionut è forte, la Cremonese un modello"

18-08-2022 15:51

Parate in serie per 95 minuti e poi un errore fatale che costa un punto potenzialmente pesantissimo per la propria squadra.

Il destino di un portiere può essere infido e Ionut Radu ne sa qualcosa. L’estremo difensore rumeno, arrivato alla Cremonese in prestito dall’Inter per cancellare la famosa papera commessa sul finire dello scorso campionato contro il Bologna in maglia nerazzurra, è stato protagonista di uno sfortunato autogol all’ultimo secondo della prima giornata di Serie A sul campo della Fiorentina, dopo aver compiuto vari interventi salva-risultato nel corso del match.

La società grigiorossa, allenatore e compagni hanno subito fatto quadrato attorno all’ex Genoa, rincuorato anche dall’agente Oscar Damiani che, intervistato da ‘Tuttomercatoweb’, ha voluto ringraziare proprio la Cremonese, assicurando sulla capacità del proprio assistito di mettersi subito alle spalle l’errore già dalla prossima gara di campionato.

“Ionut ha commesso un errore, ma non è stato neppure fortunato. È un ragazzo molto forte e lo ha dimostrato, come ha dimostrato di essere un portiere forte e di valere la Serie A. Deve reagire e dimostrare sul campo. Il messaggio della Cremonese è un fatto molto positivo ed educativo su come vada gestita una società” ha dichiarato Damiani.