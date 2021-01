Rafael Leao guarda già avanti

Se la discontinuità resta uno dei limiti che Rafael Leao deve superare, di certo la classe non fa difetto al portoghese, autore a Benevento di un pallonetto magistrale per il 2-0 che ha certificato la vittoria del Milan al “Vigorito”.

Intervistato da ‘Sky Sport’, l’ex Lilla è raggiante per la propria prodezza e ha un ringraziamento speciale per Stefano Pioli: “E’ uno dei gol più belli della mia carriera, ma la cosa più importante è la vittoria. Abbiamo giocato in dieci, la partita era più difficile, abbiamo lottato e la vittoria è meritata. Devo ringraziare il mister, mi dà sempre fiducia, posso imparare tanto con lui”.

Ora la testa è già alla super-sfida del 6 gennaio contro la Juventus: “Sapevamo della vittoria dell’Inter, ma abbiamo giocato concentrati. Tra poco ci sarà una grande partita, rispettiamo la Juve ma vogliamo vincere, puntiamo sempre al primo posto”.

OMNISPORT | 03-01-2021 20:23