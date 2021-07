Rai, è bufera dopo la beffa sui diritti tv: monta la protesta social

Non si placano le polemiche sull’assegnazione dei diritti della Coppa Italia per il prossimo triennio, compresa la Supercoppa Italiana. Mediaset ha bruciato la Rai togliendo un’altra fetta di calcio in tv alla televisione di Stato dopo essersi già assicurata i diritti per la trasmissione in chiaro delle partite di Champions League. Sul web infatti la gente si è sfogata contro “mamma Rai” sconfitta ancora una volta sul fronte dei diritti televisivi del calcio in tv.

Coppa Italia, colpo di scena: Mediaset beffa la Rai

L’assemblea della Lega Serie A ha assegnato i diritti tv della Coppa italia e della Supercoppa italiana a Mediaset per il prossimo triennio. Mediaset ha offerto 48,2 milioni di euro in media all’anno, battendo così la concorrenza della Rai, che manterrà invece solo i diritti tv radiofonici per 400mila euro a stagione. La Serie A incasserà 48,6 milioni in media annui, con una crescita del 27% rispetto al 2018/21 (35 milioni) e più che raddoppiata rispetto al 2015/18 (22 milioni).

La Rai perde anche la Coppa Italia: il web protesta!

La notizia, ufficializzata ieri, ha ovviamente avuto grande riscontro sui social. In tanti utenti del web hanno tirato fuori la storia del canone. “Ma a cosa serve pagare il canone se poi la Rai non offre niente a chi è amante dello sport e del calcio in particolare?”. Già perchè in molti hanno elencato gli eventi che la tv di Stato ha perso negli anni a cominciare dalla F1 alla Champions League. “Beh vorrà dire che vedremo sulla Rai il biliardo e poco altro” ironizza qualcuno, e ancora “sai quante fiction con Beppe Fiorello ci fa la Rai con i 50 milioni risparmiati nei prossimi tre anni?”.

Il profilo fake di Varriale fa il verso al vicedirettore reale e, citando un tweet dello stesso dopo l’eliminazione di Cristiano Ronaldo dall’Europeo, twitta: “L’annus horribilis di RaiSport si chiude con la perdita dei diritti televisivi di Coppa Italia e Supercoppa italiana che vanno a SportMediaset”. Sono in tantissimi poi, i commenti dei tifosi che festeggiano criticando la qualità delle telecronache Rai sulla scia di quanto sottolineato da molti durante gli Europei: “davvero un peccato non potersi più gustare la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana sui vostri canali, con telecronache e commenti sempre parziali, alla ricerca della polemica…” e altri trovano spunti per essere felici a 360°: “Nel giorno in cui Pistocchi dà l’addio a Mediaset questi annunciano di aver preso i diritti di Coppa Italia e Supercoppa. Cioè in un giorno ci siamo liberati di Pistocchi, Varriale e tutta RaiSport. Che giornata meravigliosa!!!“.

SPORTEVAI | 02-07-2021 08:00