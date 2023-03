Rai – Figc, fumata nera: under 21 e azzurre senza spazio in tv

La tv di stato ha offerto il 50% in meno rispetto all’ultimo accordo, la federazione ha risposto "picche": e così le gare della nazionale femminile e della nazionale giovane andranno in scena solo in streaming e sui canali social.

22-03-2023 22:40

La notizia odierna è che non ci sarà spazio sulla tv di stato né per la Nazionale femminile né per l’under 21 e questo perché non è stato trovato l’accordo tra la Rai e la Figc.

Il precedente contratto valevole dal 2019 a fine 2022 prevedeva la messa in onda di 34 gare della nazionale più giovane e 40 delle ragazze di Milena Bertolini, nel corso del 2023 saranno due gli eventi principali che vedranno coinvolte queste formazioni: gli Europei underr 21 ed il Mondiale femminile in Australia.

Ma l’offerta al ribasso presentata dalla Rai non ha convinto la Figc intenzionata, invece, a mettere in risalto queste due rappresentative.

La soluzione, al momento, è quella di trasmettere gli eventi organizzandoli su una piattaforma Ott propria.