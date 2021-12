Raiola e il futuro di De Ligt: "E' pronto per un nuovo passo"

19-12-2021 17:40

Mino Raiola è certamente uno degli agenti più importanti in assoluto. Nella sua ‘scuderia’ può contare campioni di primissimo livello, giocatori che farebbero la differenza in qualsiasi squadra.

Per questo motivo ogni suo movimento scatena sempre un turbinio di voci di coloro che si aspettano da un momento all’altro un importante colpo di mercato.

Tra i campioni dei quali cura gli interessi c’è anche Matthijs de Ligt e, nel corso di un’intervista rilasciata all’olandese ‘NRC’, si è lasciato scappare proprio una battuta relativa al futuro del centrale della Juventus.

“E’ pronto per un nuovo passo, credo che lo pensi anche lui”.

Raiola ha spiegato come intende il suo lavoro.

“In Italia si dice: non puoi adorare Dio e il diavolo. Devi fare una scelta. Io lo faccio per i miei giocatori. Questo non significa che voglio distruggere i club, come molti pensano. Ci tengo a difendere i miei calciatori ed i loro interessi economici”.

A volte gli agenti vengono pagati sia dal giocatore che dai club nel corso di un trasferimento e Raiola ha fatto l’esempio proprio di quello che è accaduto con il passaggio di de Ligt alla Juve.ì

“Non vedo dove è il problema. Prendete il trasferimento di Matthijs de Ligt alla Juventus. Lui voleva davvero andarci, ma l’Ajax chiedeva sempre più soldi. Io consiglio il giocatore e la società, cerco di farli incontrare. Entrambi ne traggono dei benefici. Nessuno è obbligato a fare nulla. Se i giocatori e le società vogliono fare a meno degli agenti, devono farlo. Il mio interesse è sempre per il giocatore, deve quindi sapere costantemente cosa faccio e perché. Io non nascondo nulla”.

