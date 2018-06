Rakitic: 'Modric è come Iniesta'

Ivan Rakitic in conferenza stampa ha solo elogi per il suo compagno di nazionale Luka Modric: "Sembra che entrambi siano di un altro pianeta e che siano venuti a giocare a calcio con noi mortali. Entrambi sono tra i migliori giocatori nelle loro posizioni ed è stato un grande onore giocare con Andres negli ultimi quattro anni a Barcellona e con Luka negli ultimi 11 anni per la Croazia".

"Se potessi creare una squadra di calcio, li vorrei entrambi con me. Andres è uno dei miei migliori amici e vedo Luka come il mio fratello maggiore".

SPORTAL.IT | 29-06-2018 15:50