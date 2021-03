Ralf Schumacher inviperito con Sebastian Vettel

Ralf Schumacher non ha nascosto una certa delusione per le parole di Sebastian Vettel via radio dopo il tamponamento di Esteban Ocon nel Gran Premio del Bahrain: “Quello che mi dà più fastidio è il modo in cui affronta il problema. Quando si è scontrato con Ocon, si è subito lamentato via radio del fatto che il francese avrebbe cambiato traiettoria. Poi si guardano i replay e si scopre che non è così: sin da subito era chiaro al 100% che si trattasse solo di un errore di Vettel”.

“Dopo la gara si è scusato con il pilota Alpine, ma la domanda rimane la solita: perché Sebastian continua a fare errori come quello di domenica? Con la sua esperienza, dovrebbe essere in grado di valutare meglio situazioni come quella, deve farsi delle domande”, si chiede Schumacher a Sky Deutschland.

“Non credo che dobbiamo preoccuparci del clima interno all’Aston Martin in questo momento: il matrimonio tra Seb e il team è ancora fresco. Ma se continua a sbagliare allora le cose potrebbero ribaltarsi”.

OMNISPORT | 31-03-2021 19:43