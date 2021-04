Ralf Schumacher: “Vettel deve pensare a divertirsi”

Non è iniziato nel migliore dei modi e come sperava Seb vettel il campionato mondiale di F1 per l’Aston Martin. Il pilota tedesco deve ancora trovare il giusto feeling con la sua monoposto, profondamente diversa dalla Ferrari che ha guidato fino a pochi mesi fa.

Secondo Ralf Schumacher, Sebastian Vettel deve affrontare questa nuova avventura all’interno del team Aston Martin ignorando l’enorme pressione derivante dai quattro titoli mondiali conquistati con la Red Bull.

Troppe aspettative, troppi problemi e troppe pressioni stanno allontanando Vettel dai suoi obiettivi del 2021 e non gli consentono di spingere al limite la sua monoposto. Intervistato dalla testata tedesca F1-insider.com, l’ex pilota della Toyota ha analizzato le difficoltà affrontate da Seb in Bahrain: “Capisco la frustrazione di Sebastian e spero che ad Imola possa avere un week-end pulito”, ha dichiarato l’attuale opinionista di Sky De. “Deve affrontare un fine settimana senza problemi e in generale all’apposto di quello vissuto in Bahrain. Secondo me deve pensare sol divertirsi, lasciare fuori dalla monoposto l’immensa pressione che ha sulle spalle. Ha il talento e le capacità per farlo. Una volta allacciate le cinture deve solo concentrarsi sul pedale del gas. Il primo passo è battere il compagno di squadra, il resto verrà di conseguenza”.

OMNISPORT | 07-04-2021 15:19