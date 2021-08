Rami torna in Francia, al Troyes

Dopo due anni Adil Rami torna in Francia per una nuova avventura: conclusa la parentesi in Portogallo, al Boavista, l’ex giocatore del Milan è pronto a una nuova avventura in patria, in Ligue 1, al Troyes.

Si tratterà della sua nona squadra in carriera, e della sua terza nel massimo campionato francese dopo Lille (dove ha iniziato) e Marsiglia (tra il 2017 e il 2019): in totale, 483 presenze in tutte le comtetizioni tra i club, con i Mondiali vinti nel 2018 con la Francia in Russia.

Un vissuto calcistico da sogno, per Rami, che ha collezionato 44 apparizioni con la maglia del Milan tra il 2013 e il 2015. “Sono ancora affamato. Non è acora arrivato il momento per me di ritirarmi: nonostante il mio sorriso e il mio lato scherzoso, sono un gran lavoratore. Questa sfida al Troyes è perfetta per me”.

Di Rami, però, non solo campo e prestazioni: anche molto, molto altro: l’importanza all’interno dello spogliatoio, i sorrisi ai compagni, e l’umorismo. Sì: l’umorismo, come sottolinea l’ESTAC Troyes nel comunicato ufficiale. “L’ESTAC è lieta di dare il benvenuto ad Adil Rami, difensore internazionale con un palmares eccezionale, che potrà portare la sua esperienza di altissimo livello nel gruppo di Laurent Batlles. Porterà anche le sue qualità umane nello spogliatoio del Troyes e, in particolare, il suo irresistibile umorismo”.

Lui, 36 anni a dicembre, non ha svoglia di smettere: anzi, rilancia, tornando in patria e in Ligue 1, per l’ennesima avventura della sua lunga carriera.



OMNISPORT | 25-08-2021 20:20