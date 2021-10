Ranieri: "Allenare fino a 80 anni? Perché no"

In vista di Watford-Liverpool, Claudio Ranieri in conferenza stampa ha allontanato sempre più un suo possibile ritiro: “Senza calcio mi annoio, mi spengo. Amo il calcio e la vita, perché non continuare? Allenare fino a 80 anni? Perché no? Potrei diventare l’allenatore più vecchio d’Inghilterra, magari andrò in panchina col bastone. Ciò che conta è il cervello e il cervello è ancora giovane”.

“Ho sempre messo tutta la mia energia, tutto il mio spirito, nel mio lavoro, e sono così felice – ha continuato Sir Claudio -. Il presidente mi conosce molto, molto bene. Qualche tempo fa molte persone mi dicevano che ero un ‘Tinkerman’ perché cambiavo così tante volte la squadra, il sistema. Dopo 20 anni molti manager sono ‘Tinkermen’. Sì, incredibile. Ho creato uno stile. Ho fatto da apri-strada e loro sono tutti dietro”.

Infine ha concluso con una battuta sull’esperienza al Chelsea: “Mi hanno licenziato. È quello che succede subito quando cambia la proprietà. Sono arrivato secondo dietro l’imbattuto Arsenal. Sono arrivato in semifinale di Champions League e sono stato esonerato. Questa è la vita”.

OMNISPORT | 14-10-2021 17:45