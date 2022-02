Ranieri: "L'Inter col Liverpool passa al 50%"

16-02-2022 17:30

In vista di Inter-Liverpool, Claudio Ranieri è convinto che i nerazzurri non partono battuti: “Le possibilità di qualificazione sono al cinquanta per cento. I nerazzurri hanno esperienza, giocano a due tocchi e possono uscire dal pressing aggressivo che gli inglesi sanno portare. Il segreto, secondo me, è far girare velocemente la palla per trovare spazi, innescando poi attaccanti formidabili come Dzeko, Lautaro o Sanchez”.

Per Ranieri però, Barella sarebbe stato fondamentale: “Inutile nasconderlo, è un’assenza che pesa. Le qualità di Vidal, però, non si discutono. Sarà importante non perdere palla a metà campo con la squadra sbilanciata, perché gente come Salah, Mané e Diogo Jota non perdona”.

OMNISPORT