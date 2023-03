Ranieri professore per un giorno: “Siate voi stessi e non scendete a compromessi”

Nel corso dell’evento All Around Soccer organizzato dall’associazione italiana allenatori di calcio, il tecnico del Cagliari ha tenuto una lezione presso l’università del capoluogo sardo coinvolgendo tutta la platea.

23-03-2023 18:34

“Processi decisionali e programmazione settimanale: interazione con i componenti dello staff”: questo il titolo della lezione tenuta in data odierna, giovedì 23 marzo, da Claudio Ranieri durante la convention organizzata dall’associazione italiana allenatori.

Emozionato e passionale, il tecnico ha prima fatto un excursus nella sua carriera, per poi affermare: “Chi vuole fare questo mestiere deve entrare nell’io di chi ha di front, capire l’uomo ancor prima di capire le qualità tecniche di un giocatore o di un membro dello staff”. “E poi siate voi stessi, credete nelle vostre idee, non scendete a compromessi e siate curiosi, io quando sono stato esonerato sono andato dai Klopp, Guardiola, ecc…per capire come allenassero, non ci sono segreti ma solo conoscenze”.