Ranieri: "Sciocco sottovalutare il Cagliari"

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri in conferenza stampa ha presentato la partita di campionato contro il Cagliari già salvo: "Credo si debba sempre rispettare l'avversario, ma i ragazzi stanno lavorando seriamente per poter lottare alla qualificazione Champions. Sarebbe sciocco prendere la gara sotto gamba. Il Cagliari sta facendo un ottimo finale di stagione, ha tanti giocatori importanti".

Alcuni giocatori dei sardi, in particolare Cragno e Barella, sono stati accostati ai giallorossi: "Io non penso alla prossima stagione, penso solo alla gara col Cagliari. Sono due giovani in gamba, fortissimi. E avranno un futuro roseo anche in Nazionale".

Il suo futuro: "Io mi sento l'allenatore della Roma fino alla fine della stagione. Poi per il futuro Dio vedrà e provvederà. Sono stato chiamato in un momento di difficoltà e io, da tifoso della Roma, ho accettato a scatola chiusa".

SPORTAL.IT | 25-04-2019 10:58